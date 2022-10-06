Армия Армия Армия

В Петербурге проводили мобилизованных бойцов танкового батальона «Аврора»

Максим Крюков
05:51 06.10.2022
Подразделение было полностью сформировано из петербуржцев, у которых есть соответствующая военно-учетная специальность и опыт.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Читайте нас на:

На Витебском вокзале в Санкт-Петербурге проводили мобилизованных в ряды ВС РФ бойцов именного танкового батальона «Аврора». Он был сформирован для участия в специальной военной операции. С вокзала личный состав отправился к месту назначения, где военнослужащие пройдут необходимую подготовку и боевое слаживание. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Перед военнослужащим с напутственным словом выступил губернатор Северной столицы Александр Беглов, а также председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и военный комиссар Санкт Петербурга, Герой России Сергей Качковский.

«Эти стены помнят многих героев. Запомнят и вас, выполняющих свой патриотический долг. Ленинградцы-петербуржцы никогда не были трусами, ни во время Русско-шведской войны, когда Петр Первый бил шведов, ни во время Первой мировой, ни во время Великой Отечественной войны», - сказал Беглов.

Городские власти передали всем бойцам танкового батальона сумки, которые были укомплектованы формой одеждой, подобранной по размеру, а также необходимыми в полевых условиях вещами - от предметов личной гигиены и термобелья до спальников, обуви и индивидуальной аптечки. Кроме того, от Петербурга батальону переданы медицинские препараты, дополнительное специальное оборудование и снаряжение.

Танковый батальон был полностью сформирован из петербуржцев, у которых есть соответствующая военно-учетная специальность и опыт. Александр Беглов отметил, что имя «Аврора» для петербуржцев - это символ стойкости и справедливости.

Ранее «Звезда» рассказала, как проходит боевое слаживание мобилизованных в ДНР. Резервисты вспоминают, как обращаться с техникой и вооружением, оттачивают навыки по огневой подготовке. Тренировки и обучение продолжаются в круглосуточном режиме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:51 Армия
Видео
В Петербурге проводили мобилизованных бойцов танкового батальона «Аврора»
05:17 В стране и мире
Мирошник заявил, что Киев морально готов отказаться от безъядерного статуса
06:25 Армия
Видео
С самолета в «КамАЗы» и «Уралы»: как проходит прибытие мобилизованных в Ростовской области
01:10 В стране и мире
Трамп назвал сумасшествием «мольбы» Байдена о производстве нефти
00:44 В стране и мире
КНДР пустила новую ракету во время обсуждения ее пусков в Совбезе ООН
Популярное
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.