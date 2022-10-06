В Петербурге проводили мобилизованных бойцов танкового батальона «Аврора»

Подразделение было полностью сформировано из петербуржцев, у которых есть соответствующая военно-учетная специальность и опыт.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На Витебском вокзале в Санкт-Петербурге проводили мобилизованных в ряды ВС РФ бойцов именного танкового батальона «Аврора». Он был сформирован для участия в специальной военной операции. С вокзала личный состав отправился к месту назначения, где военнослужащие пройдут необходимую подготовку и боевое слаживание. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Перед военнослужащим с напутственным словом выступил губернатор Северной столицы Александр Беглов, а также председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и военный комиссар Санкт Петербурга, Герой России Сергей Качковский.

«Эти стены помнят многих героев. Запомнят и вас, выполняющих свой патриотический долг. Ленинградцы-петербуржцы никогда не были трусами, ни во время Русско-шведской войны, когда Петр Первый бил шведов, ни во время Первой мировой, ни во время Великой Отечественной войны», - сказал Беглов.

Городские власти передали всем бойцам танкового батальона сумки, которые были укомплектованы формой одеждой, подобранной по размеру, а также необходимыми в полевых условиях вещами - от предметов личной гигиены и термобелья до спальников, обуви и индивидуальной аптечки. Кроме того, от Петербурга батальону переданы медицинские препараты, дополнительное специальное оборудование и снаряжение.

Танковый батальон был полностью сформирован из петербуржцев, у которых есть соответствующая военно-учетная специальность и опыт. Александр Беглов отметил, что имя «Аврора» для петербуржцев - это символ стойкости и справедливости.

Ранее «Звезда» рассказала, как проходит боевое слаживание мобилизованных в ДНР. Резервисты вспоминают, как обращаться с техникой и вооружением, оттачивают навыки по огневой подготовке. Тренировки и обучение продолжаются в круглосуточном режиме.