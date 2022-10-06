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Оборона занятых рубежей: как проходит боевое слаживание мобилизованных в ДНР

Виталий Никулин
Максим Крюков
05:00 06.10.2022
Тренировки и работа по боевому слаживанию в составе подразделений ведется в непосредственной близости от районов проведения спецоперации.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Один из учебных полигонов, на котором проходят подготовку мобилизованные в ряды Вооруженных сил РФ, находится в Донецкой Народной Республике. Тренировки и работа по боевому слаживанию в составе подразделений ведется в непосредственной близости от районов проведения спецоперации. Командиры приветствуют прибывших товарищей.

Взвод гранатометчиков готовится к выполнению стрельб. Срочная служба не прошла даром. Руки помнят - движения доведены до автоматизма. На рубежах резервисты и добровольцы проходят огневую подготовку, отрабатывая навыки стрельбы из автоматов и гранатометов.

«Офицеры доходчиво, ясно, очень хорошо объясняют, что забыли. Все по сути и правильно», - рассказал мобилизованный военнослужащий Арьян.

Верная спутница бойцов и в учении, и в бою - кухня полевая КП-130. Число «130» означает количество людей, которых можно накормить за один раз. Время обеда. Сегодня в меню рассольник ленинградский, рисовая каша с армейской тушенкой, салат, соленья. Есть и десерт. Все как в армии, говорят и те, кто сегодня на раздаче и те, кто за столами. Разнообразная, вкусная и полезная пища - и строго по распорядку.

И вновь к боевому слаживанию подразделений. Боевые машины пехоты выдвигаются с замаскированных позиций в окопы, имитируют стрельбу и сразу же отходят назад. Отрабатывается тактика по обороне занятых рубежей.

Резервисты вспоминают, как обращаться с техникой и вооружением, оттачивают навыки по огневой подготовке. Тренировки и обучение продолжаются в круглосуточном режиме.

Ранее «Звезда» рассказала, как проходят занятия с мобилизованными на полигоне Западного военного округа (ЗВО). В одной части полигона занимаются гранатометчики, дальше стрелковое подразделение отрабатывают тактику в защите, следом спецслужбы занимаются инженерной и медицинской подготовкой, одновременно здесь находятся несколько сотен военнослужащих.

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