Мост смыло, дома затоплены: кадры последствий мощного паводка на Камчатке

Сильнее других пострадал Соболевский район - уровень реки Большая Воровская поднялся на три с половиной метра и продолжает расти.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда", Камчатский репортер, Telegram © Фото: Правительство Камчатского края

На Камчатке спасают жителей райцентра, затопленного паводком после ливней. Подразделения МЧС перевели на усиленный режим работы, в эти минуты бригады отправляются в залитые районы.

Сильнее других пострадал Соболевский район - уровень реки Большая Воровская поднялся на три с половиной метра и продолжает расти, хотя сейчас дожди прекратились. Мост через реку Пымту просто смыло, невозможно проехать по дорогам. В селе Соболевском затоплены почти все дома и дворы, воды на улицах столько, что люди достают моторки.

В пострадавшем районе есть перебои со связью. К тем, кто не может выбраться из дома самостоятельно, отправились спасатели. На борту Ми-8 группа специалистов со всем необходимым оборудованием.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что к концу рабочей недели в Москве прекратятся ливни и установится сухая и солнечная погода. Со слов синоптика, пятница и выходные в российской столице обойдутся без осадков, а солнца станет еще больше.