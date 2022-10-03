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Вильфанд рассказал, когда в Москве прекратятся дожди

Ян Брацкий
06:21 03.10.2022
По словам синоптика, к выходным солнца станет больше, а дожди окончательно прекратятся.
Вильфанд рассказал, когда в Москве прекратятся дожди
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В конце рабочей недели в Москве установится сухая и солнечная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во второй половине недели намечается улучшение погоды. С четверга будет солнышко показываться, осадков не будет, хоть и особого тепла тоже не будет. Это не бабье лето, но такая красивая золотая осень», - рассказал он в беседе с ТАСС.

С его слов, пятница и выходные в российской столице тоже обойдутся без осадков, а солнца станет еще больше.

Что касается южных регионов России, то в ближайшие дни там ожидается возрождение лета, ранее сообщил Вильфанд. Температура поднимется до 25-30 градусов, море будет теплым, а небо голубым. Значительных осадков в этот период не прогнозируется.

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