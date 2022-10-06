Мирошник заявил, что Киев морально готов отказаться от безъядерного статуса

При этом, по его словам, Киеву нужно разрешение США по данному вопросу.

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Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Киев морально готов к отказу от безъядерного статуса, который закреплен Будапештским меморандумом. При этом Киеву нужно разрешение США.

«Морально они готовы на это пойти, нужно только разрешение США, и совсем не факт, что официальное», - сказал он, передает ТАСС.

Мирошник также выразил мнение, что Будапештский меморандум не помешает Штатам, если они захотят появления у Киева ядерного оружия или «грязной бомбы». По его словам, данный меморандум «активнее всего продавливали именно американцы, и их задачей тогда было не допустить появления "обезьяны с гранатой"».

«А сейчас США уже выдрессировали "обезьяну" и указали направление, куда бежать», - подытожил Родион Мирошник.

Ранее Мирошник заявил, что союзные силы контролируют всю территорию ЛНР. При этом, по его словам, наблюдается очень высокое напряжение на направлении Кременная - Лисичанск.