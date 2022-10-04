Посол ЛНР заявил о контроле союзными войсками всей территории республики

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Посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник заявил, что союзные силы контролируют всю территорию ЛНР. При этом, по его словам, наблюдается очень высокое напряжение на направлении Кременная - Лисичанск.

«Наши подразделения держатся твердо и не позволяют растащить наши концентрируемые резервы для основного удара по противнику», - передает ТАСС слова Родиона Мирошника.

Напомним, накануне представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал «Звезде», как удалось остановить попытку прорыва ВСУ под Лисичанском. В отражении атаки помогла военная смекалка.

В итоге было уничтожено большое количество сил врага. Бойцы ЛНР до сих пор ведут подсчет ликвидированных боевиков ВСУ и их техники.