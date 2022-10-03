Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах мобилизованным

Мобилизованные для участия в спецоперации и члены их семей смогут приостановить выплаты по кредитным договорам со дня подписания контракта.

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Бюджетный комитет Совета Федерации РФ поддержал закон о предоставлении мобилизованным гражданам кредитных каникул. Послабления касаются ипотечных и потребительских займов, сообщили сенаторы.

Новый закон позволит предоставить кредитные каникулы не только военнослужащим, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСО, ФСБ, военной полиции, органов госохраны, военной прокуратуры и СК РФ, принимающим участие в специальной военной операции на Украине.

Мобилизованные для участия в СВО и члены их семей смогут приостановить выплаты по договорам со дня подписания контракта. Для оформления необходимых документов необходимо обратиться в банк, пишет РИА Новости. Обязательства по кредитам лиц, которые погибли или получили тяжелые ранения в ходе спецоперации будут прекращены. Тоже самое касается займов членов их семей.