В стране и мире Посол РФ рассказал, как США требуют от Бразилии ввести санкции против России Виктория Ивашечкина При этом, по словам Алексея Лабецкого, никакого эффекта Штаты так и не добились. © Фото: Fernando Souza, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что США оказывают давление на Рио-де-Жанейро, убеждая ввести санкции против Москвы. «Безусловно. Мы это прекрасно видим», - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов, оказывает ли Запад давление на Бразилию, передает РИА Новости. По его словам, Запад, в частности, США пытаются убедить бразильцев в необходимости санкций против России. «Пока никакого эффекта они не добились», - добавил посол. Накануне сообщалось, что новые санкции Евросоюза в отношении РФ предполагают запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесины, бумаги и прочего. Кроме того, ЕС запретит предоставление ряда услуг российским компаниям. Об этом сообщило представительство Чехии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика