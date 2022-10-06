Посол РФ рассказал, как США требуют от Бразилии ввести санкции против России
При этом, по словам Алексея Лабецкого, никакого эффекта Штаты так и не добились.
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Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что США оказывают давление на Рио-де-Жанейро, убеждая ввести санкции против Москвы.
«Безусловно. Мы это прекрасно видим», - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов, оказывает ли Запад давление на Бразилию, передает РИА Новости.
По его словам, Запад, в частности, США пытаются убедить бразильцев в необходимости санкций против России.
«Пока никакого эффекта они не добились», - добавил посол.
Накануне сообщалось, что новые санкции Евросоюза в отношении РФ предполагают запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесины, бумаги и прочего. Кроме того, ЕС запретит предоставление ряда услуг российским компаниям. Об этом сообщило представительство Чехии.