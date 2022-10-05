В Чехии раскрыли суть нового санкционного пакета против России

Ранее власти Евросоюза анонсировали введение очередных антироссийских санкций в качестве ответа на проведение референдумов о вхождении в состав РФ новых регионов.

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Новые санкции Евросоюза в отношении России предполагают запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесины, бумаги и прочего. Кроме того, ЕС запретит предоставление ряда услуг российским компаниям. Об этом представительство Чехии написало в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, официальный Брюссель планирует запретить импорт из России бытовой техники, пластика и табака. Предполагается также введение запрета на предоставление российским предприятиям услуг сферы IT и инжиниринга, а также юридических услуг.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые антироссийские санкции, в том числе установление потолка цен на нефть, как ответ на проведение референдумов по вхождению в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.