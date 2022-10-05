Стрельба, метание гранат, обезвреживание мин: чему учат мобилизованных в ДНР

Дополнительная мотивация в отсутствии лишнего времени на подготовку. За короткий срок необходимо и обновить свой армейский опыт, и получить новые знания для ведения боя в современных условиях.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На территории Донецкой Народной Республики проходят практические занятия мобилизованных при активном участии опытных военнослужащих. Поле усеяно воронками, один разрыв следует за другим - так накладным зарядом тротила будущих боевых инженеров учат обезвреживать противотанковые мины.

Мастеровитые инструкторы прямо в окопе объясняют, как правильно и эффективно бросать наступательную гранату.

Ежедневная, интенсивная работа. В любую погоду. На полигоне оборудованы несколько учебных точек. На одной из них ведут боевую стрельбу из автомата Калашникова. Мобилизованные прибыли сюда этой ночью - и уже на огневой позиции.

До мобилизации Владимир работал токарем на заводе в Новочеркасске. На полигоне всего третий день, но стрельбу в наступлении боевыми двойками ведет прицельно и вполне уверенно. Совсем скоро у него будет новая профессия - разведчик-гранатометчик.

«Надо защищать Родину, вернемся только с победой. Кормят хорошо, стреляю метко», - поделился мобилизованный в ряды ВС РФ Владимир.

Многие приехали со своей амуницией. У кого такой возможности не было, все необходимое выдали на месте.

«Основная масса - довольно мотивированные парни, понимают, зачем и почему это все», - сказал инструктор с позывным «Тролль».

Дополнительная мотивация в отсутствии лишнего времени на подготовку. За короткий срок необходимо и обновить свой армейский опыт, и получить новые знания для ведения боя в современных условиях.

«Все четко, коротко, ясно. Довольно быстро. За три дня. Я с гранатомета не стрелял. Вчера первый выстрел так себе, а второй, третий, четвертый - четко в цель», - рассказал мобилизованный в ряды ВС РФ Александр.

Понятно, что большая часть мобилизованных впервые после службы в армии вновь держит в руках боевое оружие. Поэтому перед стрельбой инструкторы проводят несколько специальных упражнений. Например, занятие с новейшим автоматом АК-12.

Среди уже привычных шевронов с российским триколором у одного из мобилизованных бойцов замечаем изображение турецкого флага. И отец, и мать Ибрагима этнические турки, хотя сам он родом из Ростова и по паспорту россиянин. Его короткий комментарий расставляет все на свои места.

«Я родился в России и буду воевать за Россию», - сказал Ибрагим.

Накануне «Звезда» рассказала, как мобилизованные проходят подготовку в Луганской Народной Республике. Учебный центр развернули прямо в одном из лесов ЛНР. Здесь мобилизованные и живут, и тренируются. Оборудовано сразу несколько площадок по подготовке - на одной из них учатся планировать тактику боя на модели местности. Рядом - инженерно-саперное дело, полевая медицина, связь.