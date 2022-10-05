Профи на каждой учебной точке: как проходят занятия с мобилизованными на полигоне ЗВО

В одной части полигона занимаются гранатометчики, дальше стрелковое подразделение отрабатывают тактику в защите, следом спецслужбы занимаются инженерной и медицинской подготовкой, одновременно здесь находятся несколько сотен военнослужащих.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Расход боеприпасов - сотни патронов в минуту. Так выглядит огневая подготовка мобилизованных на одном из полигонов Западного военного округа (ЗВО). В одной части полигона занимаются гранатометчики, дальше стрелковое подразделение отрабатывают тактику в защите, следом спецслужбы занимаются инженерной и медицинской подготовкой, одновременно здесь находятся несколько сотен военнослужащих.

Магомед уже был в зоне специальной военной операции, по окончанию контракта уволился, но, когда объявили частичную мобилизацию, не раздумывая, сам пошел в военкомат.

«Тактическим действиям, перемещениям обучают. У меня раньше такого опыта не было. Тактику ведения боя, как принимать противника, наступать на противника, обороняться. Все это показывают, объясняют на своем личном примере», - сказал мобилизованный в ряды ВС РФ Магомед.

На каждом огневом рубеже работают военные, которые делятся своим личным боевым опытом.

Роман участвовал во Второй чеченской кампании, хорошо помнит, какая подготовка была в те времена.

«Объясняют РХБЗ, объясняют, как разминировать мины, как ставить ловушки, как их находить, как стрелять из любого вида оружия, а в те годы это был совсем прям кошмар. Пять патронов и все, уехал служить на Кавказ», - рассказал мобилизованный в ряды ВС РФ Роман.

Занятия идут по круговой системе. Отстрелявшись из РПГ, бойцы идут на этап тактической подготовки. Военные инженеры объясняют, с какими минами и ловушками можно встретиться в зоне проведения спецоперации.

Огневая подготовка начинается с пристрелки оружия, или как здесь говорят, приведение к нормальному бою.

«Важно, чтобы каждый был уверен в своем оружии. Не будет уверенности - не будет победы», - заявил один из инструкторов.

А еще для уверенности каждого солдата важно, что дома любят, ждут и понимают, что все предстоящие трудности не напрасны.

«Дома родные: жена, дети , мать. Доброволец, пришел помогать ребятам своим. Желаю боевого настроя, удачи в бою», - поделился мобилизованный в ряды ВС РФ Вадим.

Опытные военные говорят, что важен настрой. Сила духа - главное оружие русского солдата.

«Здесь, конечно, не сахар , но никто и не говорит, что за ленточкой будет гораздо лучше. Мы подготавливаемся, нас обучают. Все будет хорошо, Родина за нас», - сказал мобилизованный в ряды ВС РФ Игорь.

Закончив один день боевой подготовки, наступает время для отдыха и сна, чтобы уже завтра утром вернуться на полигон.

Ранее «Звезда» рассказала, чему учат мобилизованных опытные военнослужащие в Донецкой Народной Республике. За короткий срок необходимо и обновить свой армейский опыт, и получить новые знания для ведения боя в современных условиях.