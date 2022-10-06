Мобилизованных в Пензенской области научили обращаться с ракетно-артиллерийским вооружением

Преподаватели кафедры ракетно-артиллерийского вооружения проводят занятия по эксплуатации боеприпасов, радиотехнических средств, а также ракетно-артиллерийского вооружения и автоматизированных систем управления.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Пензенской области мобилизованные из запаса граждане приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке. Кадры практических занятий, которые проходят на полигоне Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения, опубликовало Минобороны России.

Под руководством опытных офицеров личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-74 и совершенствуют навыки передвижения на поле боя. Преподаватели кафедры ракетно-артиллерийского вооружения проводят занятия по эксплуатации боеприпасов, радиотехнических средств, а также ракетно-артиллерийского вооружения и автоматизированных систем управления.

В настоящее время проходит этап индивидуальной подготовки, после чего военнослужащих научат действовать в составе взводов, батарей и дивизионов.

Ранее были опубликованы кадры подготовки мобилизованных под Калининградом. Боевое слаживание экипажей, индивидуальные тренировки, работа с техникой - это полный комплекс переподготовки, прежде чем отправиться в зону спецоперации.

Не просто точные, но слаженные общие действия всего экипажа приводят к победе. Эту истину мобилизованным напоминают штатные офицеры подразделения, на базе которого проходят тренировки.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.