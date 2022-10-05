Выйти на огневой рубеж: кадры подготовки мобилизованных под Калининградом

Полный комплекс переподготовки включает: боевое слаживание экипажей, индивидуальные тренировки, а также работа с техникой.

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Экипаж боевой машины выходит на огневой рубеж. Впервые после долгого перерыва. Сегодня одно из первых занятий, стрельба с места. По команде - вперед на огневой рубеж.

Т-72 в различных модификациях - это основной боевой танк на вооружении российской армии. Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации восстанавливают навыки. Случайных людей здесь нет и быть не может. Все специалисты. Только учились своему делу многие и десять и двадцать лет назад.

Три снаряда на экипаж. Потом замена и снова полный цикл, от заряжания до стрельбы. Осколочно-фугасным.

Расстояние до мишеней около полутора километров. Это дальность прямой видимости. Но за рельефом местности цели едва различимы. Задача наводчика обнаружить и после этого уничтожить танк или БМП противника.

В этом экипаже наводчик всего два года как отслужил срочную. Командир с мехводом в отцы годятся. Но это совсем не мешает. Те кто постарше, вникают в обстановку тоже недолго. Армейскую науку нормальный мужчина помнит всю жизнь.

В бою успех зависит от каждого. Не просто точные, но слаженные общие действия всего экипажа приводят к победе. Эту истину мобилизованным напоминают штатные офицеры подразделения, на базе которого проходят тренировки.

Боевое слаживание экипажей, индивидуальные тренировки, работа с техникой - это полный комплекс переподготовки, прежде чем отправиться в зону спецоперации.

Накануне сообщалось, что на полигоне танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие запаса вспомнили навыки стрельбы из вооружения танков штатным снарядом.

Боевая стрельба выполнялась по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника. Помимо этого, на полигоне провели огневую подготовку с экипажами боевых машин пехоты БМП-2.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Максим Румянцев и Николай Баранов.