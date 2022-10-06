Посол РФ в США встретится с Бутом, Винником и Селезневым

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Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов рассказал о планах увидеться на следующей неделе с предпринимателем Виктором Бутом, который был осужден в США в 2012 году. Затем дипломат собирается встретиться с Александром Винником и Романом Селезневым.

«Планирую через неделю лично посетить Виктора Бута. Разрешение на это получено. Надеюсь, что искусственных препон с американской стороны создано не будет. В конце октября - начале ноября хотел бы повидаться с Александром Винником, который находится в одной из тюрем Калифорнии, а затем в планах посещение Романа Селезнева», - передают его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что имена россиянина Виктора Бута, а также граждан Соединенных Штатов Бриттни Грайнер и Пола Уилана звучат в диалоге РФ и США по возможному обмену заключенными. Директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что названные имена, действительно, как и утверждалось ранее в американских средствах массовой информации, фигурируют в ходе контактов Москвы и Вашингтона.