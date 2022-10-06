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Меркель: прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России

Максим Крюков
23:46 06.10.2022
Она также подчеркнула, что необходимо крайне серьезно относиться к заявлениям российского президента Владимира Путина.
Меркель: прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России
© Фото: Fabian Sommer, dpa, GlobalLookPress
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Прочный мир на европейском континенте может быть достигнут только при участии России. С таким заявлением выступила бывший федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, занимавшая эту должность с 2005 по 2021 год, в Мюнхене на церемонии, которая была посвящена 77 годовщине газеты Süddeutsche Zeitung.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», - передает ее слова агентство DPA.

Меркель также отметила, что нынешняя ситуация на Украине стала «глубоким поворотным моментом», подчеркнув, что необходимо крайне серьезно относиться к заявлениям российского президента Владимира Путина.

«Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не классифицировать их как блеф с самого начала», - сказала она.

Ранее на мероприятии в городе Гослар Ангела Меркель подчеркнула, что надо продолжать работать «над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России», даже если «для этого потребуется много выдержки». Кроме того, экс-глава правительства Германии заявила о необходимости серьезно воспринимать слова президента России Владимира Путина. При этом она подчеркнула, что серьезное отношение к словам российского лидера - не проявление слабости, а «признак политической мудрости».

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