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Трассу Москва - Казань могут продлить до Монголии

Иван Линдеманн
12:01 02.12.2021
Проект этой автотрассы является частью создаваемого транспортного коридора Европа - Западный Китай. Она должна вдвое сократить время в пути между столицей страны и столицей Татарстана.
Трассу Москва - Казань могут продлить до Монголии
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Трассу М-12 Москва - Казань могут продлить до Новосибирска и с выходом к Монголии. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай через Монголию, и это в планах наших есть», - сказал он в ходе сессии на Втором Евразийском Конгрессе в Москве.

Также, по словам Хуснуллина, эта скоростная трасса позволит увеличить транзит грузов из Китая в Европу через Россию.

«Мы пару последних месяцев очень активно обсуждаем с китайскими коллегами возможность дополнительного транзита китайских грузов именно автомобильным транспортом», - сказал вице-премьер.

Трассу Москва-Казань планируется построить к 2024 году. Работы, отметил Хуснуллин, уже начались. На участке работают около 15 тысяч строителей, задействовано 5-6 тысяч единиц техники.

Проект этой автотрассы является частью создаваемого транспортного коридора Европа - Западный Китай. Она должна вдвое сократить время в пути между городами: доехать из столицы страны в столицу Татарстана можно будет за 6,5 часа. Общая стоимость строительства высокоскоростной магистрали оценивается в 730 миллиардов рублей.

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