В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с Эрдоганом

Президент Турции ранее заявил, что собирается обсудить с российским лидером ситуацию на Украине.

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 октября, проведет телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине, а также процесс вывода российской агропродукции на рынки. При этом он отметил, что считает себя единственным лидером, который ведет открытый диалог и с президентом РФ, и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В беседе с РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президенты запланировали телефонный разговор на пятницу.

«Да», - ответил он на вопрос, действительно ли планируется беседа между лидерами.

Предыдущий разговор Путина и Эрдогана состоялся 29 сентября. Как сообщали в Кремле, лидеры обсудили ситуацию на Украине и прошедшие в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях референдумы.