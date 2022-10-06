В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 октября, проведет телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Эрдоган ранее заявил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине, а также процесс вывода российской агропродукции на рынки. При этом он отметил, что считает себя единственным лидером, который ведет открытый диалог и с президентом РФ, и с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В беседе с РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президенты запланировали телефонный разговор на пятницу.
«Да», - ответил он на вопрос, действительно ли планируется беседа между лидерами.
Предыдущий разговор Путина и Эрдогана состоялся 29 сентября. Как сообщали в Кремле, лидеры обсудили ситуацию на Украине и прошедшие в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях референдумы.