В Перми мошенники украли 12,7 миллиона у матери погибшего в спецоперации бойца

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Телефонные мошенники украли около 12,7 миллиона рублей у жительницы Перми Валентины Нечаевой, сын которой погиб в ходе спецоперации, и оформили на ее имя огромный кредит. Убитой горем матери позвонили лжесотрудники банка, заявившие о попытке взлома счета.

Сбережения, а также деньги, полученные после гибели сына, женщина переводила на указанные мошенниками счета в банках и электронные кошельки. Совсем поздно она поняла, что ее обманули. Теперь мать семерых детей еще и выплачивает кредит по 48 тысяч в месяц.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Валентина была не единственной их жертвой. Преступники под офис оборудовали съемную квартиру. В ней нашли 50 мобильников, почти 400 банковских и 250 сим-карт.

Аналогичную банду мошенников задержали в Нижнем Новгороде. Преступники представлялись работниками колл-центра и предлагали ускорить получение кредита. Заемщику нужно было внести «страховые взносы». Как только деньги поступали на счет, обманщики исчезали.

Сейчас следователи устанавливают пострадавших и общую сумму ущерба. Мошенническая сеть действовала сразу в нескольких областях страны - Курской, Новосибирской, Красноярской и Белгородской.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. В настоящее время четверо фигурантов заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Банка России только за первый квартал 2022 года россияне перевели мошенникам свыше трех миллиардов рублей. Аферисты не устают изобретать новые пути обмана. Но специалистам удалось заблокировать примерно 90 тысяч мошеннических номеров. От общего ущерба вернуть смогли пока чуть больше 6%.

Напомним, недавно в Москве раскрыли мошенническую схему рестораторов. Девушки с сайта знакомств заманивали кавалеров в кафе, где после легкого ужина им предлагали оплатить многотысячный счет.