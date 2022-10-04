Ужин с доплатой: в Москве раскрыли мошенническую схему рестораторов

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сайт знакомств, красивая девушка, ужин в ресторане, и, как результат - обманутый на десятки тысяч рублей кавалер. Все дело в том, что девушка в этом сценарии мошенница, а ресторан - фейковый. Настоящие разве что - заоблачные счета за напитки и блюда. Мошенническую схему раскрыли правоохранители.

Работники двух подобных заведений задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве и вымогательстве. Их бизнес строился на женском обаянии и заоблачных ценах. У мужчины, которого в сомнительное место заманила девушка с сайта знакомств, на карте было всего две тысячи рублей, а счет - в шесть раз больше. Менеджер бара взял телефон клиента и оформил на него микрокредит. Схема существует не первый год. Нередко жертвами становятся приезжие из ближнего зарубежья.

«Молодые женщины на сайте знакомств начинали общение с мужчинами, а затем предлагали вместе посетить кафе или бар в центре столицы. Там потерпевшим предлагали многотысячные счета за блюда и напитки», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Средний чек в таком заведении - более 30 тысяч рублей. За кальян, лимонад, бокал вина и три тарелки - фруктовую, сырную и мясную. Внутри уютный интерьер, кресла со столиками. Кухни нет. Огромные счета выставляли за самые простые позиции - кальян, напитки и нарезки. Новый арендатор собирается открывать здесь семейное кафе. Репутация заведения, руководство которого попало в криминальную хронику, его не смущает. Важная деталь - в мошеннических кафе и барах самые дорогие позиции даже не прописаны в меню. И клиент не знает, сколько они стоят, а это грубое нарушение закона о защите прав потребителей.

«Гости могут не платить за заказ, это указано в статье 12 "Закона о защите прав потребителей", поскольку было прямое нарушение права на информацию, в данном случае ресторан должен заблаговременно предоставить информацию о соответствующем блюде или продукте», - считает юрист, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина Елена Гринь.

Юристы советуют обманутым посетителям не поддаваться на уловки персонала и звонить в полицию. Если в меню не указаны цены на закуски и напитки, а за них выставляют огромный счет - это мошенничество, за которое нарушителям грозит до шести лет тюрьмы.