Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» открыл крупнейший спортивный кинофестиваль в СНГ и Восточной Европе

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» открыл программу фестиваля спортивного кино «Красногорский», который считается самым масштабным в восточной Европе и СНГ. Заявки на участие в конкурсе подали кинематографисты из 17-ти стран.

Жюри и зрителям предстоит оценить 80 работ. Помимо России, в кинофестивале участвуют Китай, Франция, Черногория, Казахстан и другие страны.

Перед показом актер Павел Крайнов, сыгравший известного советского комментатора Вадима Синявского, рассказал, как ленту приняли на фестивале «Дни российского кино в Сербии».

«С учетом сегодняшних реалий, от этого нельзя нам с вами абстрагироваться, такие темы очень важно поднимать и затрагивать... Мы сейчас были в Сербии, на другом кинофестивале, были полные залы,

и было очень много молодых ребят, сербов, они не русские, но пятиминутные овации, в конце слезы на глазах у людей. Мне кажется, люди соскучились по такой теме и по такому кино, по честному, искреннему, настоящему кино», - сказал он.

Картина «Одиннадцать молчаливых мужчин» основана на реальных событиях октября 1945 года - тогда легендарную футбольную команду московского «Динамо» пригласили сразиться с лучшими британскими командами. Советские футболисты не проиграли ни одного матча.