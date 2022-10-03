Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» закрыл фестиваль российского кино в Белграде

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В Белграде на фестивале «Дни российского кино в Сербии» представили фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин». Перед показом со вступительным словом к зрителям обратился актер Павел Крайнов, сыгравший одну из главных ролей в фильме.

Спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» режиссера Алексея Пиманова закрыла фестиваль в Белграде, который проходил с 28 сентября по 1 октября.

«Ваши эмоции, ваша реакция, ваши глаза, ваши добрые открытые сердца - это все есть, этим вы нас всех одариваете. Спасибо вам большое, потому что кино мы делаем для вас», - обратился к зрителям Крайнов, представляя картину.

Зрители с большим вниманием отнеслись к фильму, а во время финальных титров удостоили его громкими овациями.

Фестиваль «Дни российского кино в Сербии» прошел уже в третий раз. Программа фестиваля включала показ четырех новых российских фильмов: «Медный всадник России» Василия Ливанова, «Небо» Игоря Копылова, «Владивосток» Антона Борматова и «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова.

Драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» основана на реальных событиях. История фильма разворачивается в ноябре 1945 года, когда футболисты московского клуба «Динамо» прибыли в Великобританию для того, чтобы сыграть в том числе с непобедимыми «Челси» и «Арсеналом». Советские футболисты не проиграли ни одного матча. Ими была очарована английская публика, было перевернуто ее представление о русском человеке и о СССР.