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Взрываются газовые баллоны: на юге Москвы полыхает двухэтажный автосервис

Сергей Лебедев
22:00 06.10.2022
К ликвидации огня привлекли 30 единиц техники и около ста человек личного состава.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Сегодня около половины девятого вечера на юге Москвы загорелся двухэтажный автосервис, площадь которого составляет около 900 квадратных метров. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Уточняется, что происшествие случилось на улице Севанской. К ликвидации огня привлекли 30 единиц техники и около ста человек личного состава.

Сейчас пожарные предпринимают все необходимые меры для тушения. О пострадавших в данный момент не сообщается.

По предварительным данным, в здании людей не было. Там сейчас взрываются газовые баллоны.

Напомним, сегодня несколько машин сгорели возле башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Причиной пожара стал поджог.

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