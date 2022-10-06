Взрываются газовые баллоны: на юге Москвы полыхает двухэтажный автосервис

К ликвидации огня привлекли 30 единиц техники и около ста человек личного состава.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Сегодня около половины девятого вечера на юге Москвы загорелся двухэтажный автосервис, площадь которого составляет около 900 квадратных метров. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Уточняется, что происшествие случилось на улице Севанской. К ликвидации огня привлекли 30 единиц техники и около ста человек личного состава.

Сейчас пожарные предпринимают все необходимые меры для тушения. О пострадавших в данный момент не сообщается.

По предварительным данным, в здании людей не было. Там сейчас взрываются газовые баллоны.

Напомним, сегодня несколько машин сгорели возле башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Причиной пожара стал поджог.