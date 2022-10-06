Остовы машин: новые кадры с места поджога у башни «Федерация» в центре Москвы

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пожарные потушили автомобили, вспыхнувшие возле башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Телеканал «Звезда» публикует кадры с места.

На кадрах видно, что от машины сгорели до самого остова. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 19.29, в 19.40 возгорание удалось ликвидировать. Очевидцы рассказали, что перед пожаром слышали взрывы. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

По данным СМИ, причиной пожара стал поджог. Злоумышленника уже задержала полиция, уточняет Telegram-канал Baza.