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Два автомобиля загорелись после взрыва у башни «Федерация» в центре Москвы

Анна Касаткина
20:12 06.10.2022
По предварительной информации, подозреваемый в поджоге задержан.
© Видео: szao_live VK © Фото: szao_live VK
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В Москве возле в районе делового центра «Москва-Сити» загорелось два автомобиля. Кадры с места публикуют очевидцы в социальных сетях.

Машины горели возле башни «Федерация». Как утверждают горожане, перед возгоранием был слышен звук взрыва. Помимо этого, люди заметили убегающего с канистрой мужчину.

В главке МЧС России по Москве уточнили, что сообщение о пожаре по адресу проезд Красногвардейский 1-й, дом 15 поступило в 19.29. Площадь возгорания составляла 5 квадратных метров, в 19.40 его удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным Telegram-канала Baza, подозреваемого в поджоге уже задержала полиция.

Ранее на видео попали последствия взрыва на химическом заводе в Узбекистане.

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