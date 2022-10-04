Последствия взрыва на химзаводе в Узбекистане попали на видео

Сейчас на место происшествия прибывают пожарные подразделения, ведется борьба с огнем.

© Видео: НЕТИПИЧНЫЙ УЗБЕКИСТАН [НТУ], ВКонтакте © Фото: НЕТИПИЧНЫЙ УЗБЕКИСТАН [НТУ], ВКонтакте

Крупный пожар, а затем взрыв произошли утром, 4 октября на химическом заводе в городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана. О случившемся сообщили в пресс-службе областной администрации.

Инцидент попал на видео, очевидцы распространяют их в социальной сети «ВКонтакте. На них виден столб дыма, поднимающегося над производственными зданиями предприятия.

В настоящее время на территории предприятия работают специалисты МЧС, ведется борьба с огнем. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.