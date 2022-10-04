Последствия взрыва на химзаводе в Узбекистане попали на видео
Сейчас на место происшествия прибывают пожарные подразделения, ведется борьба с огнем.
© Видео: НЕТИПИЧНЫЙ УЗБЕКИСТАН [НТУ], ВКонтакте © Фото: НЕТИПИЧНЫЙ УЗБЕКИСТАН [НТУ], ВКонтакте
Крупный пожар, а затем взрыв произошли утром, 4 октября на химическом заводе в городе Чирчик Ташкентской области Узбекистана. О случившемся сообщили в пресс-службе областной администрации.
Инцидент попал на видео, очевидцы распространяют их в социальной сети «ВКонтакте. На них виден столб дыма, поднимающегося над производственными зданиями предприятия.
В настоящее время на территории предприятия работают специалисты МЧС, ведется борьба с огнем. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.