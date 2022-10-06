Минздрав России подготовил проект закона о химической безопасности

Он направлен на обеспечение защиты граждан от негативного воздействия химических веществ во всех сферах жизнедеятельности.

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Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило проект закона о химической безопасности в стране. Он направлен на обеспечение защиты граждан от негативного воздействия химических веществ во всех сферах жизнедеятельности.

«Это базовый закон, который формулирует общие положения обеспечения химической безопасности», - передает РИА Новости сообщение Минздрава РФ.

Отмечается, что сейчас на законодательном уровне отсутствует комплексное регулирование вопросов обеспечения химической безопасности в России. При этом наблюдает рост химических угроз. Закон должен устранить нынешний правовой пробел в данном направлении.

Напомним, недавно Россия показала доказательства военно-биологической деятельности США на Украине. Были представлены копии реальных документов, а также вещественные доказательства.

Обнародованные данные также подтверждали заинтересованность Украины в поставках технических средств доставки биологического оружия.