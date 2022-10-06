В Петербурге за продажу наркотиков задержали бывшего пропагандиста «Азова»*

По данным источника «Звезды», в 2015 году задержанный прошел военную и тактико-специальную подготовку у националистов.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге задержали бывшего пропагандиста батальона «Азов»*, когда тот делал закладки с наркотиками. Источник в правоохранительных органах предоставил телеканалу «Звезда» кадры задержания.

По данным источника, в 2015 году задержанный прошел военную и тактико-специальную подготовку у националистов, а затем занимался для них агитационной работой.

В 2020 году молодой человек переехал в Россию и поступил в колледж, однако вскоре был отчислен. После этого юноша организовал банду, которая занималась сбытом наркотиков.

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы по статье 228.1 УК РФ. Следователи также проверяют, связан ли наркобизнес с экстремистскими и террористическими организациями Украины.

Ранее в Херсонской области обезвредили украинских шпионов-егерей. Сотрудники Черноморского биосферного заповедника по заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - запрещенная в России организация украинских националистов.