В стране и мире ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области включены в перечень российских субъектов в Конституции РФ Анна Касаткина Обновленный текст основного закона страны опубликован в четверг, 6 октября. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области включили в состав субъектов России в Конституции. Обновленный текст основного закона опубликован на официальном интернет-портале нормативно-правовой информации. «В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: <...> Донецкая Народная Республика... Луганская Народная Республика... Запорожская область... Херсонская область», - говорится в тексте статьи 65. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. В среду, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»