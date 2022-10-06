ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области включены в перечень российских субъектов в Конституции РФ
Обновленный текст основного закона страны опубликован в четверг, 6 октября.
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Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области включили в состав субъектов России в Конституции. Обновленный текст основного закона опубликован на официальном интернет-портале нормативно-правовой информации.
«В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: <...> Донецкая Народная Республика... Луганская Народная Республика... Запорожская область... Херсонская область», - говорится в тексте статьи 65.