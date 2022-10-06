Mash: тренер Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности

Накануне скорую помощь вызывали к ней домой.

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности. Об этом в четверг сообщает Тelegram-канал Mash. Отмечается, что накануне скорую помощь вызывали к тренеру домой.

Врачи якобы диагностировали у Татьяны Тарасовой нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения. От госпитализации она отказалась.

Напомним, сегодня появились данные, что тренера госпитализировали в больницу. По данным ТАСС, Тарасову увезли со съемок шоу «Ледниковый период».

Причина госпитализации и другие подробности не уточнялись.