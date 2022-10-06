ТАСС: тренер Татьяна Тарасова госпитализирована

Ее в четверг увезли в больницу.

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Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали в больницу. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает ТАСС.

«Не было на съемках шоу «Ледниковый период» сегодня, ее увезли в больницу», - сказал источник.

Напомним, в декабре прошлого года Тарасова уже дважды попадала в больницу. Тренеру становилось плохо во время съемок шоу «Ледниковый период». Тогда она описала свое состояние фразой «еще жива».

Также Тарасова была госпитализирована и в начале текущего года. Причина госпитализации и другие подробности не уточнялись.