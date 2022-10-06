Пролеты Су-25 и удары «Мста-С»: кадры работы ВС РФ в зоне СВО

Все самые последние кадры работы российских военных в зоне спецоперации и последняя информация от Минобороны в материале Игоря Лапика.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Штурмовики Су-25 пара за парой разгоняются по «взлетке» и с ревом набирают высоту. Эти самолеты имеют сразу два устойчивых прозвища. Афганские моджахеды в свое время прозвали их «Грачами» за характерный гул при заходе на цель и способность подобно хищной птице «выковыривать» врага из любых укрытий и складок местности.

Еще Су-25 называют «Летающими танками» за мощную броню и невероятную живучесть. Чтобы не сбили ракетой, летчики теперь всегда летают низко. Внезапный залп, отстрел тепловых ловушек и резкий отворот в сторону, чтобы уйти от ПВО противника.

Экипаж самоходки «Мста-С» спешит занять позицию, чтобы как можно быстрее нанести разящий удар по выявленным местам скопления украинских националистов. Артиллеристы Южного военного округа сейчас успешно поддерживают наших мотострелков на Марьинском направлении. Действуют дерзко, хитро и решительно.

Защиту подразделений от воздушного нападения обеспечивает самый известный в мире зенитно-ракетный комплекс С-300. Радар радиолокационной станции похож на огромную солнечную батарею. На сам комплекс враг ведет настоящую охоту. Ведь С-300 сбивает воздушные цели любого типа - будь то истребитель или баллистическая ракета. Боевые расчеты комплексов С-300 всегда в готовности номер один. Бойцы собранны и всегда готовы мгновенно отреагировать на угрозу.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов