«Яндекс.Карты» перестали показывать границы государств

По версии самой компании, данный сервис меняет приоритеты в пользу природных объектов.

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Сервис «Яндекс.Карты» внезапно убрал границы государств на мировой карте. При этом границы регионов Российской Федерации и названия стан при увеличении масштаба отображаются в прежнем режиме без изменений.

По версии самой компании, данный сервис меняет приоритеты в пользу природных объектов.

«Наша задача - отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт», - процитировал ТАСС слова пресс-службы компании.

Ранее в Сети появилась карта с личными данными пользователей сервисом «Яндекс.Еда». В «Яндекс.Еде» заявляли, что утечек данных клиентов с 1 марта текущего года не происходило.