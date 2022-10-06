В Свердловской области два блогера встретились в суде после спора о гибели группы Дятлова

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В Свердловской области блогер подал в суд на другого блогера после разногласий о причинах гибели группы Дятлова. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Ссора между двумя блогерами Олегом Р. и Алексеем А. из-за разных точек зрения на трагедию произошла в начале 2021 года. Спустя некоторое время после этого Олег увидел на YouTube стрим Алексея, в котором тот публично критиковал точку зрения оппонента и нелицеприятно высказывался о нем.

Мужчина посчитал себя оскорбленным, оклеветанным и обратился с заявлением в полицию. Правоохранители после проверки отказали в возбуждении уголовного дела, тогда Олег обратился в Тавдинской районный суд с иском о защите чести и достоинства, потребовав 150 тысяч рублей компенсации морального вреда и официального опровержения информации.

В ходе судебного процесса суд признал, что высказывания Алексея носили оскорбительный характер и могли нанести Олегу нравственные страдания, однако при определении суммы морального вреда отталкивался от того, что истец позиционирует себя как блогера и должен был учитывать публичный характер сферы своей деятельности и вероятность стать объектом дискуссии и критики.

«Исковые требования Тавдинский районный суд удовлетворил частично, с Алексея А. в пользу Олега Р. взыскано пять тысяч рублей компенсации морального вреда, в удовлетворении остальных требований было отказано», - подытожили в суде.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге после похода на перевал скончался исследователь гибели группы Дятлова.