В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
В Екатеринбурге умер основатель и бессменный руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Он скончался в реанимационной палате от последствий коронавирусной инфекции.
«Он попал в больницу с коронавирусной инфекцией. У него было 40 процентов поражения легких. Последние дни он провел в реанимации, но еще вчера сообщалось, что ему стало лучше. Поэтому сегодняшняя новость меня ошарашила», - рассказала «Звезде» специальный корреспондент «КП» Наталья Варсегова, знакомая с членами семьи Кунцевича.
В свой последний поход к перевалу Дятлова Кунцевич отправился 31 июля. Вместе с ним собралась группа из десяти человек. Он был вынужден прекратить поход из-за травмы. Юрий Кунцевич неоднократно комментировал обстоятельства и возможные версии гибели «дятловцев», посвятив жизнь расследованию одного из самых загадочных происшествий.