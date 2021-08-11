В стране и мире В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал Ян Брацкий Ранее Юрий Кунцевич был госпитализирован с 40-процентным поражением легких в следствии заболевания коронавирусом. © Фото: manifestor_2_4, ВКонтакте Читайте нас на: В Екатеринбурге умер основатель и бессменный руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Он скончался в реанимационной палате от последствий коронавирусной инфекции. «Он попал в больницу с коронавирусной инфекцией. У него было 40 процентов поражения легких. Последние дни он провел в реанимации, но еще вчера сообщалось, что ему стало лучше. Поэтому сегодняшняя новость меня ошарашила», - рассказала «Звезде» специальный корреспондент «КП» Наталья Варсегова, знакомая с членами семьи Кунцевича. В свой последний поход к перевалу Дятлова Кунцевич отправился 31 июля. Вместе с ним собралась группа из десяти человек. Он был вынужден прекратить поход из-за травмы. Юрий Кунцевич неоднократно комментировал обстоятельства и возможные версии гибели «дятловцев», посвятив жизнь расследованию одного из самых загадочных происшествий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика