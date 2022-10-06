ВСУ выпустили по Донецку американскую ракету HARM

Украинские войска выпустили ее по Пролетарскому району.

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ВСУ в четверг выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.28 - н.п. Комар - г. Донецк (Пролетарский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM», - говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября украинские военные при обстреле территории ДНР впервые использовали противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В результате удара был ранен гражданин России.

Также недавно российские силы противовоздушной обороны сбили одну ракету HARM.