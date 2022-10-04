ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Три ракеты попали в переправу, еще три были сбиты силами противовоздушной обороны.

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Украинские военные ударили по Антоновскому мосту из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, сообщают экстренные службы.

Три ракеты попали в переправу, еще три были сбиты силами противовоздушной обороны.

Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра. Его протяженность - около 1,4 километра, ширина - 25 метров. По этому мосту ВСУ регулярно наносят удары.

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью ракетами установлен на шестиколесном грузовике. РСЗО использует разные типы боеприпасов, в том числе ракеты семейства M30/M31. Это корректируемые ракетные снаряды, которые наводятся с помощью системы GPS, поэтому имеют высокую точность поражения.

Кроме того, в пусковой контейнер можно зарядить одну оперативно-тактическую ракету ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров. РСЗО HIMARS передают украинской стороне США.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов