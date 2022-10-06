Матвиенко попросила «не забегать вперед» в ответ на вопрос о новом федеральном округе

© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Решение о создании отдельного федерального округа России, в который вошли бы Донецкая и Луганская народная республики, Запорожская и Херсонская области пока не принято. Об этом журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пребывающая во главе делегации российского парламента в Индонезии.

«Думаю, правительство и президент примут решения, как лучше, создать ли новый федеральный округ, либо могут быть другие форматы, пока не готова ответить», - цитирует ее «Интерфакс».

По словам Матвиенко, Совет Федерации и правительство участвуют в обсуждении будущей структуры взаимодействия федерального центра с новыми субъектами. Она также попросила «не забегать вперед», уточнив, что эффективный механизм интеграции новых субъектов будет выработан со временем.

Власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. В среду, 5 сентября, президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.