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Матвиенко попросила «не забегать вперед» в ответ на вопрос о новом федеральном округе

Анна Касаткина
16:25 06.10.2022
Совет Федерации и правительство участвуют в обсуждении будущей структуры взаимодействия федерального центра с новыми субъектами, заявила спикер парламента.
Матвиенко попросила «не забегать вперед» в ответ на вопрос о новом федеральном округе
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Решение о создании отдельного федерального округа России, в который вошли бы Донецкая и Луганская народная республики, Запорожская и Херсонская области пока не принято. Об этом журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пребывающая во главе делегации российского парламента в Индонезии.

«Думаю, правительство и президент примут решения, как лучше, создать ли новый федеральный округ, либо могут быть другие форматы, пока не готова ответить», - цитирует ее «Интерфакс».

По словам Матвиенко, Совет Федерации и правительство участвуют в обсуждении будущей структуры взаимодействия федерального центра с новыми субъектами. Она также попросила «не забегать вперед», уточнив, что эффективный механизм интеграции новых субъектов будет выработан со временем.

Власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. В среду, 5 сентября, президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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