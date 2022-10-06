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WSJ: в Великобритании за полгода закрылись четверть миллиона компаний

Виктория Ивашечкина
01:39 06.10.2022
Аналитики также полагают, что темпы закрытия компаний только продолжат расти.
WSJ: в Великобритании за полгода закрылись четверть миллиона компаний
© Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Ослабление потребительского спроса и высокая инфляция нанесли удар по нескольким тысячам британских компаний. В результате этого, многие бизнесы были вынуждены прекратить работу. Об этом пишет издание The Wall Street Journal

Как утверждается, более 250 тысяч британских компаний ушли с рынка в первое полугодие 2022 года. Это на 16% больше, чем за первое полугодие прошлого года, и на 40% больше, чем за первые шесть месяцев 2019 года. Издание ссылается на данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

Отмечается, что показатель за первые шесть месяцев 2022 года стал рекордным за шестимесячный период. Издание уточняет, что данные о закрытии бизнесов в период с июля по сентябрь опубликуют в текущем месяце. При этом аналитики полагают, что темпы закрытия продолжили расти.

Ранее издание Sky News заявило о том, что в Великобритании каждый четвертый житель стал пропускать прием пищи, чтобы сэкономить. Согласно данным издания, 65% респондентов, выключая отопление, пытаются сократить счета за электроэнергию, а 27% стараются меньше есть.

Издание также предположило, что к концу года инфляция в стране вырастет до 10%, в связи с чем многие британцы изменят свои привычки, чтобы снизить счета за коммуналку и топливо.

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