Служба безопасности Швеции заявила о завершении расследования утечек на «Северных потоках»
Служба безопасности Швеции заявила о завершении расследования утечек на «Северных потоках». Следственные действия на месте ЧП проводились совместно с полицией и береговой охраной.
«После осмотра места преступления полиция безопасности может заявить, что на газопроводах Nord Stream 1 и 2 в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам», - говорится в отчете на сайте ведомства.
На месте происшествия эксперты произвели все необходимые выемки и направили их экспертам.
Теракты на двух экспортных трубопроводах произошли 26 сентября. В ходе обсуждения инцидента на Совбезе ООН 30 сентября его участники пришли к выводу, что имела место диверсия.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что официальная Москва рассматривает все опции для выяснения причин диверсий, в результате которых значительные повреждения получили российские экспортные нефтепроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Кроме того, Вершинин заверил, что Москва будет настаивать на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».