Причиной утечек на трубопроводах могла стать диверсия, и расследование только усилило эти подозрения, сообщили в ведомстве.

© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, globallookpress

Служба безопасности Швеции заявила о завершении расследования утечек на «Северных потоках». Следственные действия на месте ЧП проводились совместно с полицией и береговой охраной.

«После осмотра места преступления полиция безопасности может заявить, что на газопроводах Nord Stream 1 и 2 в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам», - говорится в отчете на сайте ведомства.

На месте происшествия эксперты произвели все необходимые выемки и направили их экспертам.

Теракты на двух экспортных трубопроводах произошли 26 сентября. В ходе обсуждения инцидента на Совбезе ООН 30 сентября его участники пришли к выводу, что имела место диверсия.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что официальная Москва рассматривает все опции для выяснения причин диверсий, в результате которых значительные повреждения получили российские экспортные нефтепроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Кроме того, Вершинин заверил, что Москва будет настаивать на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».