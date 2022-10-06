Выжатые лимоны: в ФРГ пожаловались на нехватку ресурсов для беженцев из Украины

По данным ООН, с начала спецоперации и до 30 августа в Евросоюз прибыли более семи миллионов украинских беженцев.

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Руководители 23-х муниципалитетов обратились к главе МВД Германии с требованием о помощи на фоне наплыва украинских беженцев. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров.

«Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты», - сообщают главы местных администраций, призвав федеральные власти не оставлять их на произвол судьбы.

Главы городов признают, что исчерпали все возможности и «выжаты как лимоны». Жилья и других ресурсов для содержания постоянно прибывающих людей не хватает.

«Нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища», - приводит издание слова председателя Ассоциации немецких городов и мэра Мюнстера Маркуса Леве.

Меду тем, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала специальной военной операции и до конца августа в страны Евросоюза прибыли более семи миллионов беженцев из Украины.