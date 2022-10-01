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В Чехии заявили о большом количестве украинцев, занимающихся контрабандой людей

Анастасия Бобылева
07:19 01.10.2022
По информации чешского издания, около четверти контрабандистов, которые проводят нелегальных мигрантов через границу, оказались украинцами.
В Чехии заявили о большом количестве украинцев, занимающихся контрабандой людей
© Фото: artifant blickwinkel Globallookpress
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В Чехии наблюдается резкое увеличение числа беженцев, и актуальной становится проблема контрабандистов, помогающих мигрантам нелегально перебраться через границу. Значительная доля таких контрабандистов - украинцы, как отмечает газета Lidovky.

Из 125 таких «проводников», обнаруженных за 9 месяцев, 30 оказались украинцами. Отмечается, что раньше таких контрабандистов было значительно меньше, и за год полиция ловила не более десяти.

«В общей сложности мы задержали 30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев», - поделился пресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.

Такое увеличение числа контрабандистов беспокоит чешские власти, поэтому МВД и минюст разрабатывают поправку, ужесточающую наказание за преступление. Сейчас строгого наказания за него нет.

Lidovky также пишет, ссылаясь на источник в полиции, что с начала года на территории страны задержали почти 12 тысяч нелегальных мигрантов. Это даже больше, чем во время миграционного кризиса в 2015 году.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинских беженцев в Европе ждет «незавидная судьба». Там, по словам Захаровой, никто не знает, что с ними делать, и многие люди не могут найти работу и чувствуют себя потерянными и зависимыми.

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