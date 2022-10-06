Рогов заявил, что основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожье заминированы ВСУ

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В подконтрольном официальному Киеву городе Запорожье заминированы основные пять мостов через реку Днепр, а также крупнейшая гидроэлектростанция Днепровская ГЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сам ДнепроГЭС заминирован еще с первых дней марта, когда режим Зеленского ждал нашего быстрого входа в Запорожье. В городе заминированы еще пять мостов через Днепр, включая арочный мост, мосты Преображенского и два новых моста», - сказал он в эфире радио «КП».

Ранее Рогов ранее заявлял о подготовке провокации на Днепровской ГЭС.

До этого в программе «Открытый эфир» он сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют захватить Запорожскую атомную электростанцию. Для этого они подготовили 450 обученных в Великобритании военных.

По его словам, в Соединенном Королевстве бойцы ВСУ как раз обучались штурмовать крупные объекты техногенного происхождения с большой речной глади.