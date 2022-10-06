Воробьев посетил мобилизованных из Подмосковья в Твери и пообещал им помощь

Кроме того, власти Подмосковья дооснастили мобилизационный пункт всем необходимым, доставив туда кровати, бытовую технику и прочее оборудование.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт в Тверской области, куда прибыли частично мобилизованные жители Подмосковья. Глава региона пообщался с молодыми людьми, пообещал помощь и поддержку им и их семьям.

«Вам будет обеспечена единовременная выплата - 200 тысяч рублей. Ваши дети в школах будут питаться бесплатно. Очередей в детские сады для тех, кто нас защищает, также не будет. Писать ничего не надо - все мероприятия, связанные с выплатами, будут происходить проактивно, деньги поступят на карту», - приводит «360» слова Воробьева.

Кроме того, подмосковные власти оказали помощь самому мобилизационному пункту, оснастив его всем необходимым. В частности, туда доставили более 1,5 тысячи двухъярусных кроватей, биотуалеты, электроплиты, гигиенические приборы и многое другое. В помещениях центра провели косметический ремонт.