В Подмосковье ввели меры поддержки мобилизованных и их семей

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В Московской области ввели меры поддержки мобилизованных и их семей. Теперь призванным мужчинам полагается единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Деньги будут поступать после первой зарплаты. Об этом со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева сообщает «360».

Также детям мобилизованных дадут приоритет при записи в детсады и предоставят бесплатное питание в школах. Кроме того, учащиеся, чьи отцы отправились в армию, смогут бесплатно посещать продленку, кружки и секции.

Андрей Воробьев сообщил, что к каждому пункту призыва прикрепили социального консультанта. Он решает социальные вопросы, оказывает помощь одиноким пожилым родителям или психологическую поддержку ребятам.

Работает и круглосуточная горячая линия «122» (добавочный 8). Туда можно обратиться по вопросам и мерам поддержки.

Напомним, ранее стало известно, что в Тульской области начали производить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным гражданам. Деньги зачисляют в течение пяти дней после того, как местные власти получают реестр мобилизованных от военного комиссариата.