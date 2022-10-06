Трамп назвал сумасшествием «мольбы» Байдена о производстве нефти

Он также отметил, что властям США необходимо наладить добычу нефти на территории страны, вместо того чтобы покупать нефтепродукты у сторонних поставщиков.

© Фото: IMAGO, John Nacion, GlobalLookPress

Экс-глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал просьбы администрации действующего президента страны Джо Байдена к другим государствам относительно производства нефти сумасшествием. Об этом 45-й президент США сказал во время выступления на мероприятии сторонников в Майами.

«То, что они (администрация президента Джо Байдена) делают, - это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было», - передают его слова РИА Новости.

Дональд Трамп отметил, что властям Соединенных Штатов необходимо наладить добычу нефти на территории страны, вместо того чтобы покупать нефтепродукты у сторонних поставщиков, включая Венесуэлу, для дальнейшей переработки.

Кроме того, по словам бывшего американского лидера, США стали насмешкой для мира.

«Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой», - заявил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США убеждали страны ОПЕК+ не сокращать добычу нефти. Штаты объяснили это тем, что подобный шаг, по их мнению, не отвечает потребностям текущей экономической ситуации. Как утверждается, данную позицию Вашингтон занял на фоне стремления американского лидера Джо Байдена добиться снижения цен на бензин в стране.