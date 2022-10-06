Российские разведчики нарушили планы «врага» на учениях «Поиск-2022» в Казахстане

Для выполнения операции было задействовано звено вертолетов Ми-8.

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Российские разведчики выполнили задачи в тылу условного противника во время учений «Поиск-2022» в Казахстане, сообщает Министерство обороны РФ.

Военнослужащих перебросили к месту выполнения задач вертолетами Ми-8. Разведчики из Белоруссии, Казахстана, России обнаружили «вражеские» объекты и передали координаты на командный пункт. Таким образом удалось нарушить систему управления боевиков и разведать их планы.

Учения проводились как днем, так и ночью. Военнослужащие использовали ночные приборы разведки и наблюдения.

Ранее мы писали, что на юге Казахстана в Жамбылской области стартовали учения Коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022». Активная фаза проходит с 3 по 7 октября на полигоне Матыбулак.

В конце сентября российских военнослужащих и военную технику с военной базы в Таджикистане перебросили в Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76. Подразделения бригад материально-технического обеспечения с Кемеровской и Самарской областей прибыли в страну по железной дороге.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов