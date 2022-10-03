Армия В Казахстане стартовали учения Коллективных сил ОДКБ Активная фаза учений ОДКБ пройдет с 3 по 7 октября 2022 года. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На юге Казахстана в Жамбылской области стартовали учения Коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022» и «Эшелон-2022». Церемония открытия прошла в торжественной обстановке. Присутствовали заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, первый замминистра обороны - начальник Генштаба ВС Казахстана Марат Хусаинов. Ранее сообщалось, что активная фаза учений состоится с 3 по 7 октября на полигоне Матыбулак. Основу российского контингента составляют подразделения Центрального военного округа. В конце сентября российских военнослужащих и военную технику с военной базы в Таджикистане перебросили в Казахстан военно-транспортными самолетами Ил-76. Подразделения бригад материально-технического обеспечения с Кемеровской и Самарской областей прибыли в страну по железной дороге. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика