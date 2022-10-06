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В едином строю: как мобилизованные из Северной Осетии проходят подготовку в зоне СВО

10:25 06.10.2022
После проведения боевого слаживания подразделения приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На одном из полигонов проходит боевая подготовка мобилизованных военнослужащих, которые прибыли из Северной Осетии в зону проведения специальной военной операции. Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы приступили к занятиям, в которые входят огневая, медицинская, тактическая подготовка, а также обучение и работа с современными средствами связи и техники.

«После получения повестки прибыл в военкомат, после чего нас отправили в полк и на учения. Потом выдали все необходимое, всему нас обучили. Мне приятно, что за мной стоят солдаты и сержанты, на которых я могу рассчитывать. Победа будет за нами», - уверен командир гранатометного взвода Тимофей.

В ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП и БТР.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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