В едином строю: как мобилизованные из Северной Осетии проходят подготовку в зоне СВО
На одном из полигонов проходит боевая подготовка мобилизованных военнослужащих, которые прибыли из Северной Осетии в зону проведения специальной военной операции. Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы приступили к занятиям, в которые входят огневая, медицинская, тактическая подготовка, а также обучение и работа с современными средствами связи и техники.
«После получения повестки прибыл в военкомат, после чего нас отправили в полк и на учения. Потом выдали все необходимое, всему нас обучили. Мне приятно, что за мной стоят солдаты и сержанты, на которых я могу рассчитывать. Победа будет за нами», - уверен командир гранатометного взвода Тимофей.
В ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП и БТР.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов