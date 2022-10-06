Спорт Спорт Спорт

Гений или жулик: почему одного из самых перспективных шахматистов мира Ниманна подозревают в мошенничестве

Виктория Ивашечкина
Максим Петренко
00:25 06.10.2022
Серьезные обвинения против американца выдвигает крупнейший шахматный портал.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Creativ Studio Heinemann, imageBROKER.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Один из самых перспективных шахматистов мира или обыкновенный жулик? Девятнадцатилетний гроссмейстер Ханс Ниманн из США подозревается в нечестной игре, причем как минимум в ста онлайн партиях.

Обвинения выдвигает крупнейший шахматный портал. По его версии, восходящая звезда большого спорта обошел сильнейших игроков в истории далеко не своим умом. Странные движения на стуле, жвачка и слишком расслабленный вид во время игры с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Девятнадцатилетний американский гроссмейстер приковал к себе внимание всего шахматного мира. Крупнейший профильный сайт Chess.com опубликовал итоги расследования с неутешительными выводами для Ниманна.

«В целом, мы обнаружили, что Ханс, вероятно, жульничал в более чем 100 онлайн-партиях, включая несколько турниров с призовым фондом. Ему было уже 17, когда он, предположительно, нечестно играл в некоторых из этих матчей», - говорится в заявлении.

Администрация сайта обнаружила, что действия игрока из США точно совпадали с ходами, которые предлагают шахматные программы. Более того, его классический рейтинг показал сумасшедший рост, какого не было даже у Роберта Фишера и Магнуса Карлсена. Как раз последний неожиданно проиграл Хансу в сентябре на турнире в Сент-Луисе. И публично заявил, что о подозревает соперника в жульничестве.

При следующей встрече с молодым американцем действующий чемпион мира Карслен после первых же минут партии покинул поле.

На чем основываются его обвинения, норвежец умалчивает, но своим неоднозначным намеком, «если расскажу - у меня будут проблемы», только породил массу слухов. И основная, всерьез обсуждаемая теория состоит в том, что Ниманн использовал электронный передатчик для подсказок, который тщательно спрятал ниже пояса. Некоторые предполагают, что вибрирующее устройство вообще было внутри Ханса и настаивают на его странных телодвижениях. Сам он все домыслы отвергает.

На всех турнирах Ниманна тщательно проверяют металлодетектером. И не просто так. Ранее шахматист признался, что когда-то жульничал, дважды, в 12 и 16 лет. Но это были случайные игры в интернете. На серьезном уровне - никогда. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который не раз играл против Ниманна в Сети, сравнил того с бодибилдером на стероидах и поддержал чемпиона из Норвегии Карлсена.

От обвинений тем сложнее отбиться, чем они безумнее. Однако устройств, которые могут присылать сигналы-подсказки от удаленного компьютера, действительно с каждым годом все больше. В своей статье британский программист Джеймс Стенли рассказал о разработанной им вставке для обуви. Он выстукивает ходы противника, которые отправляются на компьютер. В ответ вибрациями присылается оптимальный ход.

Есть и те, кто защищает Ниманна. Якобы Карслен после проигрыша от неименитого соперника сознательно сделал американца посмешищем. По словам экспертов, решать проблему мошенничества должны организаторы - в первую очередь FIDE, Международная федерация шахмат.

Она анонсировала собственное расследование. Но профессиональные игроки говорят, что репутация Ханса Ниманна, возможно, подмочена навсегда, даже если потом выяснится, что он невиновен.

В июле этого года Магнус Карлсен отказался принимать участие в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Карлсен еще в прошлом году отмечал, что его участие в чемпионском матче маловероятно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:36 В стране и мире
Боррель заявил, что Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине
19:10 В стране и мире
Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября
17:37 В стране и мире
Власти ДНР планируют восстановить металлургический завод им. Ильича в Мариуполе
17:18 Спорт
Российским боксерам вернули флаг и гимн на международных соревнованиях
16:04 В стране и мире
Видео
Путин подписал документы об отсрочке от мобилизации для студентов вечерних отделений
Популярное
Видео
Путин высказался об уродах, идиотах и придурках
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.