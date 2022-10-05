Поражают все виды укреплений ВСУ: кадры боевого применения САУ «Гвоздика»
После выполнения боевых задач расчеты самоходных артиллерийских установок перемещаются на другие огневые позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО).
Артиллеристы поражают все виды укреплений украинской армии, бронетехнику, а также стартовые площадки беспилотной авиации, скопления живой силы противника.
После выполнения боевых задач расчеты самоходных артиллерийских установок перемещаются на другие огневые позиции и продолжают наносить точные удары по позициям ВСУ.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов.